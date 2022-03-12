Азербайджан надіслав Україні 380 тонн гуманітарної допомоги

Азербайджан надіслав 380 тонн гуманітарної допомоги мешканцям України. Літак з необхідними товарами вже вилетів із цієї країни.

Вони будуть доставлені до України транзитом через Польщу, повідомляють азербайджанські ЗМІ.

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Загальна вага гуманітарної допомоги становить 380 тонн. На борту літака – продовольство, ліки та медичне приладдя.

Додамо, що Азербайджан раніше відправив в Україну лікарські препарати та медичне обладнання.

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