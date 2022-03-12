Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Маршрути коридорів
- Із Запоріжжя до Маріуполя. Через Василівку, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш. З обов'язковим розмінуванням усього маршруту. Колона автобусів та гуманітарної допомоги вирушить вже сьогодні.
- Із міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське. З Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають евакуювати людей.
- Із Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.
- Із селища Козаровичі до Києва. Через Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород.
- Із селища Микуличі до Києва. Через Мішаєво, Березову, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Стоянку, Гореничі, Гнатівку, Білогородку.
- З Андріївки до Житомира. Через Липівку, Макарів, Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю. Автобуси для евакуації направлять з Білої Церкви.
- З міста Макарів Київської області до Житомира. Через Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю.
- З Бородянки Київської області до Житомира. Через Пісковку, Малин, Радомишль.
- З Тростянця Сумської області до Полтави. Через Суми, Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни. Люди їхатимуть автобусами та на власному транспорті.
- Із Сум до Полтави. Через Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.
- З міста Лебедин Сумської області до Полтави. Через Штепівку, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.
- З Конотопу до Полтави. Через Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.
Дивіться брифінг Ірини Верещук:
Доповнюємо...