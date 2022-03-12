Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Маршрути коридорів

  • Із Запоріжжя до Маріуполя. Через Василівку, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш. З обов'язковим розмінуванням усього маршруту. Колона автобусів та гуманітарної допомоги вирушить вже сьогодні.
  • Із міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське. З Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають евакуювати людей.
  • Із Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.
  • Із селища Козаровичі до Києва. Через Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород.
  • Із селища Микуличі до Києва. Через Мішаєво, Березову, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Стоянку, Гореничі, Гнатівку, Білогородку.
  • З Андріївки до Житомира. Через Липівку, Макарів, Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю. Автобуси для евакуації направлять з Білої Церкви.
  • З міста Макарів Київської області до Житомира. Через Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю.
  • З Бородянки Київської області до Житомира. Через Пісковку, Малин, Радомишль.
  • З Тростянця Сумської області до Полтави. Через Суми, Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни. Люди їхатимуть автобусами та на власному транспорті.
  • Із Сум до Полтави. Через Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.
  • З міста Лебедин Сумської області до Полтави. Через Штепівку, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.
  • З Конотопу до Полтави. Через Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.

Дивіться брифінг Ірини Верещук:

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