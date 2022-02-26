Україна продовжує боронити свою територію від російських окупантів. Ворог веде безперервний вогонь та наступ, але мужні ЗСУ та територіальна оборона успішно відбивають атаки окупантів.

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Допомога від Азербайджану

Азербайджан вирішив не стояти осторонь захисту України від російських окупантів. Президент Ільхам Алієв повідомив, що до нас вже вирушила гуманітарна допомога.

Азербайджан направив на Україну лікарські препарати та медичне обладнання як гуманітарну допомогу,

– повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Латвія передала Україні понад 30 вантажівок з допомогою.

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