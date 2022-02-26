Украина продолжает защищать свою территорию от российских оккупантов. Враг ведет непрерывный огонь и наступление, но мужественные ВСУ и территориальная оборона успешно отражают атаки оккупантов.

К слову "Бегите, крысы": российские захватчики покидали подбитую технику под Харьковом

Помощь от Азербайджана

Азербайджан решил не стоять в стороне от защиты Украины от российских оккупантов. Президент Ильхам Алиев сообщил, что к нам уже отправилась гуманитарная помощь.

Азербайджан направил на Украину лекарственные препараты и медицинское оборудование как гуманитарную помощь,

– сообщил он.

Ранее сообщалось, что Латвия передала Украине более 30 грузовиков с помощью.

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