Так, под Харьковом оккупационные войска были настолько напуганы Вооруженными силами Украины, что, позорно бежав, оставили всю подбитую технику. Соответствующие фото обнародовали украинские СМИ.

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Убегайте, крысы, пока не поздно,

– прокомментировали фотографии журналисты

Российские захватчики оставили подбитую технику и скрылись / Фото"Сегодня"

Сколько техники врага уничтожили ВСУ

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 26 февраля украинские воины уничтожили уже сотни вражеской техники, а именно:

Самолеты – 14;

Вертолеты – 8;

Танки – 102;

Боевые бронированные машины – 536;

Пушек – 15;

ЗРК БУК – 1;

Автомобильная техника – 17.

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