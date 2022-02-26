Так, под Харьковом оккупационные войска были настолько напуганы Вооруженными силами Украины, что, позорно бежав, оставили всю подбитую технику. Соответствующие фото обнародовали украинские СМИ.
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Убегайте, крысы, пока не поздно,
– прокомментировали фотографии журналисты
Российские захватчики оставили подбитую технику и скрылись / Фото"Сегодня"
Сколько техники врага уничтожили ВСУ
Стоит напомнить, что по состоянию на утро 26 февраля украинские воины уничтожили уже сотни вражеской техники, а именно:
- Самолеты – 14;
- Вертолеты – 8;
- Танки – 102;
- Боевые бронированные машины – 536;
- Пушек – 15;
- ЗРК БУК – 1;
- Автомобильная техника – 17.
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