Так, під Харковом окупаційні війська були настільки наляканими Збройними силами України, що, ганебно біжучи, полишали усю підбиту техніку. Відповідні фото оприлюднили українські ЗМІ.

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Тікайте, щури, поки не пізно,

– прокоментували світлини журналісти

Російські загарбники полишали підбиту техніку та втекли / Фото "Сегодня"

Скільки техніки ворога знищили ЗСУ

Варто нагадати, що станом на ранок 26 лютого українські воїни знищили вже сотні ворожої техніки, а саме: