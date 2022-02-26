Так, під Харковом окупаційні війська були настільки наляканими Збройними силами України, що, ганебно біжучи, полишали усю підбиту техніку. Відповідні фото оприлюднили українські ЗМІ.

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Тікайте, щури, поки не пізно,
– прокоментували світлини журналісти

Російські загарбники полишали підбиту техніку та втекли / Фото "Сегодня"

Скільки техніки ворога знищили ЗСУ

Варто нагадати, що станом на ранок 26 лютого українські воїни знищили вже сотні ворожої техніки, а саме:

  • Літаки – 14;
  • Гелікоптери – 8;
  • Танки – 102;
  • Бойові броньовані машини – 536;
  • Гармат – 15;
  • ЗРК БУК – 1;
  • Автомобільна техніка – 17.