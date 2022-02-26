Окупант зазнає нищівних втрат. Так, в акваторії Чорного моря було знищено чергову одиницю повітряної військової техніки російського загарбника.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Ще одна перемога ЗСУ
В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський винищувач Су-30 СМ. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у фейсбук.
Текст допису Командування Повітряних Сил ЗСУ:
В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ. ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!! #stoprassia