Окупант зазнає нищівних втрат. Так, в акваторії Чорного моря було знищено чергову одиницю повітряної військової техніки російського загарбника.

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Ще одна перемога ЗСУ

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський винищувач Су-30 СМ. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у фейсбук.

Текст допису Командування Повітряних Сил ЗСУ: