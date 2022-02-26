Оккупант несет сокрушительные потери. Та, в акватории Черного моря была уничтожена очередная единица воздушной военной техники российского захватчика.

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Еще одна победа ВСУ

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в фейсбук.

Уничтожен истребитель российской армии Су-30 СМ / Фото Командования Воздушных Сил ВСУ

Текст сообщения командования Воздушных Сил ВСУ:

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!! #stoprassia