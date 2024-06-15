Призываем прекратить пытки и провести обмен, – Кислица об азовцах на Совбезе ООН

Дезинформация Кремля потерпела поражение, когда одна из бригад "Азова" получила разрешение на использование оружия США. Кислица призывает к прекращению пыток над азовцами и включению их имен в обменные списки.

В пятницу, 14 июня, состоялось заседание Совбеза ООН, на котором выпустил постпред Украины Сергей Кислица. Дипломат, в частности, отметил героизм бригады "Азов" и ложь России, которая уже терпит крах.

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Украина призывает к освобождению бойцов "Азова"

Собственно, 12-я отдельная бригада спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины прошла проверку по закону Лихих, проведенную американским правительством. Это закон США о предоставлении помощи иностранным государствам.

Не было найдено никаких доказательств нарушений со стороны бригады "Азов", которые могли бы помешать предоставлению ей военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки,

– сказал Кислица.

Постпред констатировал: соответствующий факт опровергает российскую кампанию по дезинформации, продолжающуюся с 2014 года. Кислица вспомнил, что солдаты "Азова" были среди защитников Мариуполя в 2022 году и его мирных жителей, которых Россия убивала в промышленных масштабах.

Многие бойцы бригады попали в плен. Они до сих пор находятся в российских тюрьмах, погибают от пыток и убийств. Самое громкое доказательство произвола врага – убийство Россией украинских защитников, находившихся в фильтрационной тюрьме в Еленовке.

Мы снова призываем прекратить пытки азовцев, предоставить им беспрепятственный и регулярный доступ от Международного комитета Красного Креста и правозащитников, а также включить их в обмен пленными.

По сообщениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, некоторых из азовцев были забиты до смерти, а другим вынесены долгосрочные или пожизненные приговоры только за то, что они являются членами бригады "Азов".

По состоянию на июнь 2024 года более 900 солдат бригады "Азов" содержатся в изоляции в российских тюрьмах.

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Следует сказать, что еженедельно в разных городах Украины проходят мирные акции в поддержку "Азова". Близкие, родные пленных военных, а также неравнодушные граждане собираются на площадях, чтобы прокричать: "Не молчи – плен убивает". Недавно корреспондентка 24 Канала была на одной такой акции в центре Киева.