Фотокорреспондентка 24 Канала Валентина Полищук 9 июня посетила столичную акцию людей, которые, несмотря на все, кричат о возвращении из плена украинских защитников. Среди протестующих с плакатами "Free Azov" было немало детей.

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Украина не забывает о тех, кто в плену

Акционеры призвали прежде всего не молчать о пленных, которых удерживает Россия в нечеловеческих условиях. Они акцентировали на постоянной борьбе, что, как пишет на одном из постеров, – означает жить.

Устал? Спроси их (украинских пленных и воинов – 24 Канал), не устали ли они не видеть ты своих детей,

– указано на другом из плакатов.

На улицах столицы развевались флаги. К людям в штатском также присоединились украинские защитники в военной форме. Плакаты были и на машинах, которые ехали по Киеву и напоминали о пленных бойцах.

Акция в Киеве в поддержку "Азова" и пленных / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Оборона Мариуполя и эвакуация азовцев