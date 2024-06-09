Фотокореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук 9 червня відвідала столичну акцію людей, які, попри все, кричать про повернення з полону українських оборонців. Серед протестувальників з плакатами "Free Azov" було чимало дітей.

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Україна не забуває про тих, хто у полоні

Акціонери закликали насамперед не мовчати про полонених, яких утримає Росія в нелюдських умовах. Вони наголошували на постійній боротьбі, що, як пише на одному з постерів, – означає жити.

Втомився? Запитай їх (українських полонених та воїнів – 24 Канал), чи не втомились вони не бачити ти своїх дітей,

– вказано на іншому з плакатів.

На вулицях столиці майоріли прапори. До людей у цивільному також приєдналися українські захисники у військовій формі. Плакати були й на машинах, що їхали Києвом та нагадували про полонених бійців.

Акція у Києві на підтримку "Азову" та полонених / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Оборони Маріуполя та евакуація азовців