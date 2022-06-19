Байкал таки не тот: россияне собрались завозить Coca-Cola из-за границы

С начала полномасштабного вторжения Россию покинул ряд компаний. Среди них – Coca-Cola. Но в стране-агрессорке уже придумали, как привозить популярные напитки на свою территорию.

Как сообщают росСМИ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов предложил в очередной раз обойти санкции. Об этом он заявил во время Петербургского международного форума.

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В России в очередной раз используют "параллельный импорт"

Заметим, что паника у россиян проходит не просто так. 16 июня компания Coca-Cola Company объявила о том, что прекращает производство и продажу своих напитков на территории страны-агрессорки . Как только закончится продукция, ее больше не будет на прилавках России. И именно поэтому Титов предлагает воспользоваться процедурой "параллельного импорта".

Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно благодаря параллельному импорту и покупать условно через Alibaba. Какие проблемы?,

– подчеркнул он.

И действительно, никаких проблем нет. Подумаешь, в стране-агрессорке чихать хотели на решение компании. И заметим, что это в России делают не в первый раз. Поэтому надеемся, что все эти бренды никогда больше не вернутся, даже если с страны, которой руководит Путин, снимут все санкции.

В то же время, он отметил, что с технологическим оборудованием не все так просто. Мол, завезти с помощью параллельного импорта запчасти для авиатехники просто невозможно. В то же время для автомобилей ситуация несколько иная.

Титов отметил наличие огромных складов с запчастями. Речь идет о коробках передач, масляных фильтрах и прочем, не входящем в единые базы. Более того, на Ближнем Востоке находятся целые хабы многих автомобильных компаний, занимающихся продажей запчастей.

Напомним, что процедура параллельного импорта в России была введена на фоне наложения на страну санкций. Этот механизм позволяет завозить в страну-агрессорную продукцию без получения разрешения от правообладателя.

Россияне не могут активировать новенькие Samsung

Поскольку речь идет о параллельном импорте, то не будет лишним вспомнить компанию Samsung. Она покинула рынок страны-агрессорки, поэтому в Россию решили привозить ее технику за счет параллельного импорта.

Но активировать смартфоны, вставив в него SIM-карту российского оператора – миссия невозможна. А все потому, что гаджеты не предназначены для продажи в этой стране . Вот и получается, что привезти и купить устройство в России можно, а пользоваться им – нет.

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