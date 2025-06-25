Как банковская система Украины приспособилась к войне

Листая новый Отчет о финансовой стабильности, я обратил внимание на несколько особых маркеров. Они свидетельствуют о том, что наша банковская система да и бизнес в целом окончательно приспособились к войне, нашли свое место в новой реальности.

Что это значит – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Обострение конкуренции

Банки активно конкурируют за клиентов. Об этом, в частности, свидетельствует умеренная реакция кредитных ставок на изменения ключевой ставки НБУ в последнее полугодие. Именно конкурентное давление банки называют двигателем ослабления условий кредитования в последние полтора года, с тех пор, как продолжается прирост портфеля.

В то же время финучреждения отмечают конкуренцию и в сегменте МСП, и в кредитовании более крупных компаний. В ответ на стремление банков восстановить рыночное кредитование роль государственной поддержки ослабляется.

Важный эффект конкуренции – повышение качества сервисов. Чтобы как минимум удержать свою долю на рынке, банки инвестируют в усовершенствование мобильных приложений, активно рекламируют свои продукты и предлагают улучшенные условия активным пользователям: ниже ставки, выше лимиты, дополнительные кэшбэки. И сохраняют привлекательные по сравнению с уровнем инфляции ставки по депозитам.

Конкуренция за вкладчиков также усиливается. Темпы наращивания вкладов бизнеса и населения в частных банках даже превысили скорость притоков в государственные банки, которые были заметно выше после начала полномасштабного вторжения. Как следствие, наблюдается равномерное перераспределение средств между счетами клиентов в разных банках.

Фокус смещается на обороноспособность и энергоэффективность

Основными заемщиками банков остаются агрокомпании и предприятия торговли. Однако параллельно банки все активнее сотрудничают с клиентами в менее закредитованных отраслях, развитие которых сейчас подпитывается структурными изменениями в экономике: пищевой промышленности и машиностроении (включая оборонные компании). Прирост кредитов здесь быстрее среднего.

Реализация мероприятий Стратегии по развитию кредитования способствовала кредитованию проектов в энергетике с участием банков – подписантов соответствующего меморандума. За год, с июня 2024 года, банки предоставили более 18 миллиардов гривен кредитов на развитие генерирующих мощностей на более 700 мегаватт. Расширение непрофильной энергогенерации помогло бизнесу адаптироваться к перебоям с энергоснабжением.

С конца 2024 года начата предусмотренная Стратегией программа финансирования проектов оборонно-промышленного комплекса, к которой присоединился ряд частных и государственных банков. В рамках этой программы уже подписаны договоры на сумму около 1 миллиарда гривен.

Впервые за долгое время оживилась активность банков в финансировании специализированных проектов, а также появились консорциумные кредиты. Такие инструменты финансирования бизнеса сложнее внедрить, однако они часто лучше отвечают потребностям бизнеса и помогают с реализацией крупных инвестиционных проектов. Важно, что инициатива в этой сфере исходит от частных украинских банков.

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Восстанавливается спрос

Потребительский спрос остается двигателем роста экономики. Хотя реальные доходы домохозяйств замедляются, спрос остается высоким, поддерживая, со своей стороны, спрос на банковские продукты. Мы видим, как улучшение потребительских настроений оживляет спрос на кредиты. И видим готовность банков активнее кредитовать, поэтому розничный кредитный портфель в дальнейшем стабильно растет.

Благодаря устойчивому потребительскому спросу растет выручка предприятий торговли и пищевой промышленности. Улучшаются показатели активности в сегменте торговой недвижимости: потребительская активность, посещаемость ТРЦ и доходы арендодателей. Вместе с крупными международными брендами открывают магазины и украинские производители.

Поэтому бизнес в дальнейшем сохраняет потребность в финансировании оборотных средств от банков, сохраняя хорошие финансовые показатели и кредитоспособность.

Яркое отражение восстановления спроса – все более быстрые темпы роста кредитования. В апреле годовые темпы прироста чистого гривневого портфеля кредитов домохозяйствам стабилизировались на уровне 34% год к году, предприятиям – выросли до 29%. Растет проникновение кредитов относительно ВВП. Портфели наращивают как государственные банки, так и частные (с украинским и иностранным капиталом).

Стандарты банков взвешенные

Активное развитие кредитования происходит в безопасный для дальнейшего развития способ, что обеспечивает высокое качество нового кредитного портфеля. Это, в частности, подтвердил первый этап ежегодной оценки устойчивости, которую Национальный банк в этом году возобновил по стандартной процедуре. Анализ качества активов банков подтвердил в целом надлежащую оценку банками кредитных рисков.

Благодаря взвешенным стандартам банков обновление определения NPL в соответствии со стандартами ЕС имело ожидаемо умеренное влияние на показатель и не изменило тенденции: доля NPL бизнеса сократилась до 37% в апреле, или до 20% без учета старых безнадежных долгов государственных банков. Неизменным остается качество розничного портфеля, несмотря на его быстрый рост.

Вследствие взвешенного подхода банков долговая нагрузка бизнеса остается умеренной: соотношение операционной прибыли и финансовых расходов предприятия за 12 месяцев (до марта 2025 года) составило 2,1х валового долга и EBITDA – 1,8х. Остается низкой и совокупная долговая нагрузка домохозяйств: на начало апреля 2025 года соотношение всех займов банков и небанковских учреждений и доходов населения сохранялось на уровне 10%.

Потенциал высокий

Достаточная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя им не только выполнять новые и восстановленные "довоенные" регуляторные требования, но и в дальнейшем наращивать кредитование. Банковская система на текущих запасах капитала может удвоить портфель (при условии предсказуемости налоговой политики, что является определяющим фактором для инвестиционных планов).

Восстановление регуляторных требований способствует дальнейшему укреплению потенциала системы. В этом году Национальный банк протестировал представленные банками впервые с начала полномасштабного вторжения планы восстановления деятельности.

Хотя у ряда банков эти планы имели недостатки, большинство подготовило приемлемые документы с первой попытки. Это важно, ведь качественная система подготовки гарантирует эффективную реакцию финансовых учреждений на развертывание потенциального кризиса.

В дальнейшем укреплению системы будет способствовать продолжение гармонизации регулирования финансового сектора в Украине с нормами ЕС. После прошлогоднего перехода на новую структуру капитала остается несколько шагов, после которых можно обратиться в Еврокомиссию для получения официальной оценки статуса эквивалентности. Такой статус будет способствовать расширению лимитов кредитования в нашей стране европейскими банками. Мы планируем приблизиться к желаемой цели уже в этом году.