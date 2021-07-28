Создадут вакуум в Европе – Белькова о плане России по "Северному потоку-2"

В Европе дефицит газа растет, также высокой стала и цена на него. "Северный поток-2" еще не построен, а газ уже используют для давления на принятие определенных решений по сертификации газопровода.

Такое мнение высказала в эфире программы "Что это было?" на 24 канале директор по международным отношениям Оператора газотранспортной системы Украины Ольга Белькова. Она пояснила, что достройка "Северного потока-2" – не означает его запуск.

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"В таких инфраструктурных проектах надо еще все разрешения, сертификацию, согласование у всех служб. И здесь наступает много критических вопросов для самого проекта", – заметила Белькова.

Россия, вероятно, имеет определенный план

Белькова отметила, что цена на газ является самой большой за последние 8 лет. Это несопоставимый показатель для европейских стран.

Мы предполагаем, что это определенная скоординированная политика россиян,

– объяснила Белькова.

По ее словам, летом цены ниже, ведь люди не используют отопление. Именно поэтому логичной является загрузка газа в хранилища, но сейчас ситуация другая.

"Сейчас из европейских хранилищ забирают газ вместо того, чтобы загружать. Когда наступит вопрос сертификации "Северного потока 2", создастся определенный вакуум, дефицит этого ресурса. Тогда, когда избирателям будет необходим этот ресурс, может измениться мнение у определенных людей, привлеченных к сертификации", – отметила Белькова.

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