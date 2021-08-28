Беременность скрывала, а родила в туалете: детали о ребенке несовершеннолетней на Ровенщине

В Ровенской области 17-летняя женщина родила ребенка в туалете на улице. Родители заявляют, что ничего не знали о беременности дочери. Сейчас младенец находится в реанимации областной больницы. А о роженице и о ее семье в деревне отзываются не слишком хорошо.

Родные девушки Елены, родившей мальчика, уверяют, что даже не подозревали о беременности.

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Детали о молодой матери, ее ребенке и неожиданных родах

В день, когда малыш появился на свет, роженица со своей мамой приехала в гости к сестре Наталье, которая вместе с мужем живет в селе Губков.

Наталья недавно вышла замуж за Ярослава и переехала к нам сюда. А Елена с родителями живет в соседнем селе Сосновое,

– рассказал изданию местный житель.

Роды произошли внезапно. Мать Лене рассказала, что дочь пожаловалась на то, что болит живот, и выбежала в туалет на улице. Там она и родила ребенка. Это первым обозначил муж сестры Ярослав, который и вызвал скорую.

Мать роженицы завернула новорожденного вместе с пуповиной и плацентой в одежду и занесла в дом. Малыш оказался недоношенным.

О семье нехорошо отзываются в селе

О семье Елены в Сосновом ходит недобрая слава. Глава семьи Андрей, говорят, очень агрессивный человек, выпивает и часто бьет жену, достается и дочери.

Однако и Лена с братом тоже агрессивны. Был случай в школе, когда Лена воткнула в спину однокласснице иглу. Это она так отомстила ей. А ее брат с топором бегал за кем-то по селу,

– рассказала одна из местных жительниц.

Новоиспеченная мама учится в ПТУ на кондитера. Отцом мальчика она называет кума семьи сестры – 25-летнего Ивана. Парень скрывается от родственников Елены и требует сделать ДНК-анализы, чтобы удостовериться, что сын его.

Состояние новорожденного мальчика

По словам врачей Ровенской областной больницы, ребенок находится в тяжелом состоянии, у мальчика поражение мозга. Однако на лечение он реагирует, поэтому медки надеются на положительный результат.

Напомним, по прибытии скорой на вызов общие кожные покровы ребенка были холодными, а кожа головы и лица – синюшного цвета.