Вагітність приховувала, а народила в туалеті: деталі про дитину неповнолітньої на Рівненщині

У Рівненській області 17-річна жінка народила дитину в туалеті на вулиці. Батьки заявляють, що нічого не знали про вагітність доньки. Наразі немовля перебуває в реанімації обласної лікарні. А про породіллю та про її сім'ю в селі відгукуються не надто добре.

Рідні дівчини Олени, яка народила хлопчика, запевняють, що навіть не підозрювали про вагітність.

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Деталі про молоду матір, її дитину та несподівані пологи

У день, коли маля з'явилося на світ, породілля зі своєю мамою приїхала в гості до сестри Наталі, яка разом із чоловіком живе у селі Губків.

Наталя недавно вийшла заміж за Ярослава і переїхала до нас сюди. А Олена з батьками живе у сусідньому селі Соснове,

– розповів виданню місцевий житель.

Пологи відбулися раптово. Мати Олени розповіла, що дочка поскаржилася на те, що болить живіт, і вибігла в туалет на вулиці. Там вона й народила дитину. Це першим помітив чоловік сестри Ярослав, який і викликав швидку.

Мати породіллі загорнула новонародженого разом з пуповиною і плацентою в одяг та занесла в будинок. Малюк виявився недоношеним.

Про сім'ю недобре відгукуються у селі

Про родину Олени в Сосновому ходить недобра слава. Глава сім'ї Андрій, кажуть, дуже агресивна людина, випиває і часто б'є дружину, дістається і дочці.

Однак і Олена з братом теж агресивні. Був випадок у школі, коли Олена встромила в спину однокласниці голку. Це вона так помстилася їй. А її брат із сокирою бігав за кимось по селу,

– розповіла одна з місцевих жителька.

Новоспечена мама навчається в ПТУ на кондитера. Батьком хлопчика вона називає кума сім'ї сестри – 25-річного Івана. Хлопець ховається від родичів Олени й вимагає зробити ДНК-аналізи, аби впевнитися, що син його.

Стан новонародженого хлопчика

За словами лікарів Рівненської обласної лікарні, дитина перебуває у важкому стані, у хлопчика ураження мозку. Проте на лікування він реагує, тому медки сподіваються на позитивний результат.

Нагадаємо, після прибуття швидкої на виклик загальні шкірні покриви дитини були холодними, а шкіра голови та обличчя – синюшного кольору.