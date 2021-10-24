Возле студенческого кампуса в США произошла стрельба: 7 раненых, есть жертва

В штате Джорджия неподалеку от студенческого городка произошла стрельба на вечеринке. В результате столкновения 7 человек получили травмы, один человек погиб.

Трагический инцидент произошел в субботу, 23 октября. Инцидент произошел на вечеринке вне кампуса вблизи Университета штата Форт-Вэлли.

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Стрельба в студгородке

Один человек в перестрелке погиб. Он не был студентом университета и не жил в кампусе, возле которого все произошло. Семь человек, которые получили травмы, в стабильном состоянии: их жизни ничего не угрожает. В университете Форт-Вэлли сообщили, что среди пострадавших есть их студенты.



Семеро раненых в стабильном состоянии

Подозреваемые в стрельбе не установлены: они успели быстро убежать. Временно кампус пришлось закрыть для мер предосторожности. Также там отменили традиционное студенческий праздник "возвращения на родину".