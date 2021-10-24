Біля студентського кампусу у США сталася стрілянина: 7 поранених, є жертва

24 жовтня 2021 , 11:11
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Джерело:

CBS news

У штаті Джорджія неподалік від студентського містечка сталася стрілянина на вечірці. У результаті сутички 7 осіб отримали травми, один чоловік загинув.

Трагічний інцидент трапився у суботу, 23 жовтня. Інцидент стався на вечірці поза кампусом поблизу Університету штату Форт-Веллі.

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Стрілянина у студмістечку

Один чоловік у перестрілці загинув. Він не був студентом університету і не жив у кампусі, біля якого усе сталося. Семеро осіб, які отримали травми, у стабільному стані: їхньому життю нічого не загрожує. В університеті Форт-Веллі повідомили, що серед постраждалих є їхні студенти. 


Семеро поранених у стабільному стані

Підозрюваних у стрілянині не встановлено: вони встигли швидко втекти. Тимчасово кампус довелося закрити задля запобіжних заходів. Також там скасували традиційне студентське свято "повернення на Батьківщину". 

Зверніть увагу! 17 жовтня у штаті Луїзіана трапилась стрілянина в Державному університету Гремблінгу. Одна людина загинула та кілька постраждали. Днем раніше у штаті Алабама  під час футбольного матчу середньої школи теж стріляли. Поранення отримали щонайменше 4 людей.
Автор: Вероніка Климська