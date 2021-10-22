Трагедія трапилася на ранчо Бонанза-Крік у Нью-Мексико. Внаслідок вистрілу постраждав також 48-річний режисер Джоел Соуза.
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Болдвін стріляв з реквізитної зброї
Актор мав стріляти холостими патронами. Однак осколки розлетілися й потрапили у двох людей. Гатчінс госпіталізували вертольотом у лікарню, однак через сильні травми вижити їй не вдалося.
У Джоела Соуза пошкоджена ключиця. Наразі він перебуває у важкому стані.
Знімальний майданчик закрили, а виробництво фільму на невизначений час призупинили.
Дивіться відео зі знімального майданчика, де трапилася трагедія:
Згодом американські ЗМІ опублікували фотографію Болдвіна зі знімального майданчика. На кадрах видно, що чоловік – у розпачі. Однією рукою він стискав медичну маску, а іншою – тримав мобільний телефон біля вуха. На очах актора були сльози.
Алек Болдвін після випадкового смертельного вистрілу / Колаж 24 каналу
Поліція почала розслідування. Актора вже опитали та відпустили, а обвинувачення наразі нікому не висунули.
Містер Болдвін був допитаний слідчими і відпущений. Ніяких арештів не було… Це розслідування залишається відкритим,
– сказав співробітник департаменту шерифа Санта-Фе.
Чому вистрілила зброя
Представник знімального майданчика сказав, що нещасний випадок стався через осічку під час запалювання зброї з холостими патронами. Крім того, прессекретар Болдвіна також повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент пов'язаний із неправильним запалюванням зброї.
Моторошний збіг з твітом актора
Користувачі мережі звернули увагу на доленосний твіт Болдвіна, який той опублікував 4 роки тому. Зірка поширила статтю про американського поліцейського, який випадково застрелив підозрюваного. Правоохоронець бився зі злочинцем на стоянці біля магазину. Коли нападник потягнувся до пояса зі зброєю, поліцейський почав оборонятися і випадково застрелив чоловіка.
Тоді Болдвін поцікавився почуттям людей, які скоюють вбивство з необережності. Моторошності додав користувач, який ще у 2017 році написав під дописом актора, аби той не хвилювався, бо скоро відчує це на собі.
Пророчий твіт на сторінці Болдвіна / Скриншот
Що відомо про Алека Болдвіна
Джерело: Вікіпедія
Американський актор, комік і письменник народився у багатодітній родині у штаті Нью-Йорк. Він є володарем премії "Золотий глобус". Його фільмографія налічує понад 80 стрічок. Найвідоміші з них – серіал "Студія 30", фільм "Як все заплутано", у якому актор знімався разом з Меріл Стріп, "Звичка одружуватись", "Все ще Еліс" тощо.
До речі, у Болдвіна є 7 дітей. Наймолодшому сину лише один рочок.
Болдвін із сім'єю / Фото з інстаграму Гіларі Томас
Подробиці про загиблу Галину Гатчінс
Джерело: сайт Галини Гатчінс
Гатчінс народилася в Україні, а дитинство провела на радянській військовій базі за Полярним колом. Вона "росла в оточенні оленів і атомних підводних човнів".
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Згодом жінка повернулася до Києва, де здобула вищу освіту в галузі міжнародної журналістики Київського національного університету. Галина працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних виробництвах у Європі, а потім мігрувала до США.
Після переїзду Гатчінс часто писала в своєму інстаграмі пости про Україну. У 2018 році вона запостила фото Києва і написала, що сумує за ним.
Гатчінс була висхідною зіркою американського кінематографа / Фото зі сторінки Галини в інстаграмі
Українку називали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році. Її обрали кінематографістом у лабораторії Fox DP Lab 21st Century.
Відомо, що Галина була одруженою і в неї залишився малий син – Андрос.
Галина Гатчінс з сином / Фото зі сторінки загиблої в інстаграмі
Реакція світу на трагедію
- Міжнародна гільдія кінематографістів заявила, що смерть Гатчінс – це жахлива втрата для кінематографа. Там обіцяють розібратися, як так сталося, що бутафорська рушниця вистрілила по-справжньому.
- У МЗС України вже відреагували на трагедію. Там заявили, що встановлюють зв'язок з рідними Галини. Крім того, вони взаємодіють із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.
- "Абсолютно жахливі новини про операторку Галину Хатчінс. Мої думки зараз з її сім'єю", – написав у твітері актор Елайджа Вуд.
- Режисер Джеймс Ган також висловив співчуття сім'ї загиблої. Він зізнався, що найбільше боїться, що хтось постраждає на його зйомках.
- "Це абсолютно за гранню. Йому вручили гвинтівку. Він використовував її у сцені. Потім сталася катастрофа, в якій загинула Галина Гатчінс, а Джоел Соуза отримав травму. Я молюся за всі їх сім'ї", – написала акторка Дебра Мессінг.
Схожі випадки на знімальних майданчиках
- На зйомках фільму "Убити Білла" акторка Ума Турман врізалася в дерево. Перед тим вона просила режисера, щоб замість неї в цій сцені зняли каскадера. Однак, Квентін Тарантіно наполягав, що все буде безпечно й змусив Уму сісти в авто.
- Під час зйомок "Володаря перснів" Вігго Мортенсен зламав собі два пальці на нозі, а його колега Орландо Блум – ребро. Однак Мортенсен нічого не сказав про травму і пережив свій біль у сцені.
- Син Брюса Лі – Брендон – загинув на знімальному майданчику під час зйомок сцени зі стріляниною. Тоді з пістолета вилетіла заглушка і пробила акторові живіт.