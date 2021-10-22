Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини трагедії.

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Українські консули встановлюють зв'язок з рідними загиблої

Українські дипломати взаємодіють із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.

Консули також встановлюють зв'язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу,

– пояснив Ніколенко.

Трагедія сталась під час зйомок вестерну

Зазначимо, що трагедія сталась на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа". Алек Болдвін стріляв із реквізитного пістолета, поранення отримала жінка-оператор та режисер Джоел Соуз.

Врятувати Галину Гатчінс не вдалось, вона померла у лікарні. Режисер – у критичному стані.

Зверніть увагу! Зйомки припинили, Болдвіна допитали поліцейські. Жодних звинувачень у справі поки не висунули. Поліція проводить розслідування

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