Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства трагедии.
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Украинские консулы устанавливают связь с родными погибшей
Украинские дипломаты взаимодействуют с американскими правоохранителями в контексте расследования.
Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь,
– пояснил Николенко.
Трагедия произошла во время съемок вестерна
Отметим, что трагедия произошла на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина". Алек Болдуин стрелял из реквизитного пистолета, ранение получила женщина-оператор и режиссер Джоэл Соуз.
Спасти Галину Хатчинс не удалось, она умерла в больнице. Режиссер – в критическом состоянии.
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Что известно о Галине Хатчинс
- Погибшей было 42 года.
- Хатчинс – уроженка Украины.
- Вместе с родителями Галина проживала на военной базе в Заполярье. После чего вернулась в Киев, где получила высшее образование. Изучала международную журналистику в Киевском национальном университете имени Шевченко.
- Впоследствии женщина уехала в США, где и получила кинематографическое образование.
- Хатчинс назвали одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году.