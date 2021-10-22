Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства трагедии.

Стоит прочитать Что известно об операторе Галине Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин

Украинские консулы устанавливают связь с родными погибшей

Украинские дипломаты взаимодействуют с американскими правоохранителями в контексте расследования.

Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь,

– пояснил Николенко.

Трагедия произошла во время съемок вестерна

Отметим, что трагедия произошла на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина". Алек Болдуин стрелял из реквизитного пистолета, ранение получила женщина-оператор и режиссер Джоэл Соуз.

Спасти Галину Хатчинс не удалось, она умерла в больнице. Режиссер – в критическом состоянии.

Обратите внимание! Съемки прекратили, Болдуина допросили полицейские. Никаких обвинений по делу пока не выдвинули. Полиция проводит расследование

Больше здесь Актер Алек Болдуин во время съемок застрелил оператора из Украины

Что известно о Галине Хатчинс