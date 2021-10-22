Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина". Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета.
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Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера
На съемках актер должен был стрелять холостыми патронами. Представитель съемочной площадки сказал, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами. Во время выстрела осколки пули разлетелись и попали в двух людей – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза.
Пресс-секретарь Болдуина также сообщил информационному агентству AP, что инцидент произошел из-за неправильного зажигания ружья.
Ранчо, где происходили съемки: смотрите видео
Женщина умерла в больнице
У режиссера Джоэла Соуза повреждена ключица – его в критическом состоянии госпитализировали. 42-летнюю оператору Галину Хатчинс доставили на вертолете в больницу. Ее пытались спасти, однако тщетно: от полученных травм она умерла.
Международная гильдия кинематографистов заявила, что смерть Хатчинс была "разрушительной новостью" и "ужасной потерей".
Пока детали неясны, но мы работаем, чтобы узнать больше, и поддерживаем полное расследование этого трагического события,
– заявили президент гильдии Джон Линдли и исполнительный директор Ребекка Рейн.
Ведется расследование. Съемки фильма приостановлены. Алек Болдуин является сопродюсером фильма и играет преступника, чьего 13-летнего внука осудили за случайное убийство.
Погибшую называли "восходящей звездой" кинематографа / Фото из ascmag.com
Что известно о Галине Гатчинс
Источник: сайт Галины Хатчинс
- Она – 42-летняя оператор-постановщик.
- Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом.
- Она изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.
Галина в 2015 году окончила Американский институт кино / Фото из фейсбука Галины Хатчинс
- В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "восходящей звездой".
- Хатчинс была директором съемок в боевике 2020 года "Макс Фист" (англ. Archenemy), режиссером которого был Адам Иджипт Мортимер.
- Среди фильмов, которые она снимала – "Выстрел вслепую" и "Дарлин"