Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина". Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета.

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Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера

На съемках актер должен был стрелять холостыми патронами. Представитель съемочной площадки сказал, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами. Во время выстрела осколки пули разлетелись и попали в двух людей – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза.

Пресс-секретарь Болдуина также сообщил информационному агентству AP, что инцидент произошел из-за неправильного зажигания ружья.

Ранчо, где происходили съемки: смотрите видео

Женщина умерла в больнице

У режиссера Джоэла Соуза повреждена ключица – его в критическом состоянии госпитализировали. 42-летнюю оператору Галину Хатчинс доставили на вертолете в больницу. Ее пытались спасти, однако тщетно: от полученных травм она умерла.

Международная гильдия кинематографистов заявила, что смерть Хатчинс была "разрушительной новостью" и "ужасной потерей".

Пока детали неясны, но мы работаем, чтобы узнать больше, и поддерживаем полное расследование этого трагического события,

– заявили президент гильдии Джон Линдли и исполнительный директор Ребекка Рейн.

Ведется расследование. Съемки фильма приостановлены. Алек Болдуин является сопродюсером фильма и играет преступника, чьего 13-летнего внука осудили за случайное убийство.



Погибшую называли "восходящей звездой" кинематографа / Фото из ascmag.com

Что известно о Галине Гатчинс

Источник: сайт Галины Хатчинс

Она – 42-летняя оператор-постановщик.

Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом.

Она изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.



Галина в 2015 году окончила Американский институт кино / Фото из фейсбука Галины Хатчинс