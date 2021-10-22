Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа". Болдвін вистрелив із реквізитного пістолета.

Тим часом Поліція відкрила провадження через бійку Міхалка з фанатом: зірку можуть засудити до 5 років

Болдвін випадково застрелив операторку і поранив режисера

На зйомках актор мав стріляти холостими патронами. Представник знімального майданчика сказав, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і потрапили у двох людей – операторку Галину Хатчінс і режисера Джоела Соуза.

Прессекретар Болдвіна також повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент стався через неправильне запалювання рушниці.

Жінка померла у лікарні

У режисера Джоела Соуза пошкоджена ключиця – його у критичному стані шпиталізували. 42-річну операторку Галину Хатчінс доставили на вертольоті в лікарню. Її намагалися врятувати, однак марно: від отриманих травм вона померла.

Ведеться розслідування. Зйомки фільму припинені.

Доповнюємо новину...