Владелец ТМ "Домино" Антон Шухнин передал спецподразделению Главного управления разведки внедорожник и призвал социально ответственный бизнес тратить часть прибыли на нужды Сил обороны.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует 24 Канал.

"Сеть DOMINO передала крайне необходимый внедорожник боевому спецподразделению Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мы сознательно решили направить всю прибыль DOMINO за праздничные выходные 23 – 24 августа на приобретение этой машины", – написал Антон Шухнин.

Помощь ГУР от сети DOMINO / Фото, предоставленные 24 Каналу

Бизнесмен призвал других предпринимателей поддержать его инициативу.

Я лично призываю социально ответственный бизнес участвовать в инициативе DOMINO и определять дни, когда вся прибыль будет направлена на нужды украинских Защитников и Защитниц,

– обратился Шухнин к украинскому бизнесу.

Он также добавил, что является отцом трех маленьких детей, которые родились и растут в Украине. Поэтому помощь Силам обороны – это защита каждого из нас, подчеркнул Антон Шухнин.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов DOMINO и ее основатель Антон Шухнин объявили об инициативе ко Дню флага и Дню Независимости Украины. Все средства, заработанные в эти дни, компания пообещала направить на поддержку защитников.