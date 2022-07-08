Black lives matter: Полицейский, убивший Джорджа Флойда, получил еще 21 год тюрьмы

Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, ранее приговоренный к 22,5 годам заключения из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, получил еще одно наказание.

Дело в том, что Дерек Шовин приговорен еще к 21 году тюремного заключения по отдельным федеральным обвинениям в нарушении гражданских прав Флойда.

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Шовин, признавший себя виновным в декабре, уже отбывает наказание в виде 22,5 года в тюрьме штата Миннесота за убийство Флойда. Согласно вердикту суда, оба срока он будет отбывать одновременно, однако его переведут в федеральную тюрьму.

Окружной судья Пол Магнусон зачитал приговор, заявив, что он засчитывает Шовину 7 месяцев, которые тот уже отбыл в тюрьме, исключив их из 21-летнего федерального приговора. За его федеральным заключением последуют 5 лет условно-досрочного освобождения.

Как происходил судебный процесс

Перед вынесением приговора судья американского города Миннеаполис Питер Кахилл объяснил, что именно побудило его назначить именно такой срок заключения. По словам Питера Кахилла, Шовин "злоупотребил своим положением и данной ему властью" и проявил "особую жестокость по отношению к Джорджу Флойду".

На финальном заседании судья заслушал близких потерпевшего и обвиняемого. В частности:

брат Джорджа Флойда Филониз, рассказал, как его жизнь навсегда изменилась 25 мая 2020 года, и признался, что не спит ночами, потому что его мучают кошмары: он слышит голос брата, который кричит о помощи.

мать Дерека Шовина, Кэролин Полента согласилась со словами родственников Флойда, что после 25 мая изменилась жизнь всех. Однако она подчеркнула, что верит в невиновность сына и всегда будет на его стороне.

Любопытно, что слово взял и сам экс-полицейский.

Из-за дополнительных юридических обстоятельств я не могу сделать полноценное официальное заявление, однако кратко я хотел бы выразить мои соболезнования семье Флойда,

– сказал Дерек Шовин.

Добавим, что в декабре Шовин признал себя виновным в федеральных обвинениях в лишении Флойда его гражданских прав. Согласно соглашению о признании вины, Шовину грозило наказание в виде заключения от 20 до 25 лет.

22 года – это один из самых больших сроков заключения, которые когда-либо получал бывший полицейский за применение силы со смертельным исходом.

Ранее президент США Джо Байден на вопрос журналистов о том, как он оценивает приговор Дереку Шовину, сказал, что он не знаком со всеми деталями, но подчеркнул, что, судя по основным признакам, это дельный приговор.

Убийство Флойда: главное

В мае 2020 года американские правоохранители задержали афроамериканца возле одного из магазинов. Там он вроде бы пытался рассчитаться фальшивым чеком на 20 долларов.

Дерек Шовин во время задержания применил к Флойду удушающий прием. Полицейский стал коленом на шею Флойда и не давал ему дышать почти 10 минут.

После мольб о помощи Флойд затих. Офицеры вызвали медиков, но было уже поздно.

После этого в США вспыхнули масштабные протесты.

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