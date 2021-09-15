Такое решение приняло министерство юстиции США для укрепления доверия между правоохранительными органами и обществом.

Важно Этого недостаточно, – родные убитого Флойда возмутились приговором экс-полицейскому

Введенные американским ведомством ограничения касаются применения:

удушающего захвата сзади;

сжатия сонной артерии.

Зато существуют и исключения. К примеру, применение смертельной силы допустимо, если задержанный представляет непосредственную угрозу смерти, ранения полицейского или другого лица.

В Минюсте США отметили, что решение о запрете применения удушающих приемов при задержании приняли по итогам проведенного анализа. Поводом для его начала стали несколько инцидентов, в которых погибли люди. Самым громким из них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Убийство Джорджа Флойда: главное