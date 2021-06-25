Бывшего правоохранителя признали виновным в совершении преступления в апреле, он все это время ждал приговора суда. Сторона обвинения просила 30 лет лишения свободы.

Читайте также Семье убитого афроамериканца Флойда заплатят 27 миллионов долларов

Шовина обвинили в убийстве 2 и 3 степени и непредумышленном убийстве 2 степени.

адвокаты утверждали, что убийство Флойда было ошибкой.

по их словам, все произошло из-за навыков, которые обвиняемого обучили в полиции.

они также просили не назначать бывшему полицейскому тюремный срок.

Во время заседания суда бывший правоохранитель выразил соболезнования семье погибшего.

В будущем появится новая информация, которая будет интересной. Надеюсь, эти вещи подарят вам хотя бы какое-то спокойствие,

– сказал он.

Обратите внимание! По мнению экспертов, если при отбывании наказания Шовин проявит себя образцово, то его освободят досрочно по истечении двух третей срока, то есть около 15 лет.

Гибель Джорджа Флойда: коротко

Полиция задержала Флойда 25 мая 2020 года за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Один из полицейских применил удушающий прием, став Флойду коленом на шею. Офицер Шовин держал афроамериканца аж 5 минут.

Задержанный просил помощи, а затем затих. На помощь вызвали медиков, но было уже поздно. В США вспыхнули масштабные протесты.

К теме Миннеаполис охватили беспорядки – снова после убийства афроамериканца копами