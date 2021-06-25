Експравоохоронця визнали винним у скоєнні злочину в квітні, він увесь цей час чекав вироку суду. Сторона обвинувачення просила 30 років позбавлення волі.

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Шовіна звинуватили в убивстві 2 й 3 ступеня та ненавмисному вбивстві 2 ступеня.

адвокати стверджували, що вбивство Флойда було помилкою.

за їхніми словами, все сталося через навички, які обвинуваченого навчили у поліції.

вони також просили не призначати експоліцейського тюремний термін.

Під час засідання суду колишній правоохоронець висловив співчуття родині загиблого.

У майбутньому з'явиться нова інформація, яка буде цікавою. Сподіваюсь, ці речі подарують вам хоча б якийсь спокій,

– сказав він.