Експравоохоронця визнали винним у скоєнні злочину в квітні, він увесь цей час чекав вироку суду. Сторона обвинувачення просила 30 років позбавлення волі.
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Шовіна звинуватили в убивстві 2 й 3 ступеня та ненавмисному вбивстві 2 ступеня.
- адвокати стверджували, що вбивство Флойда було помилкою.
- за їхніми словами, все сталося через навички, які обвинуваченого навчили у поліції.
- вони також просили не призначати експоліцейського тюремний термін.
Під час засідання суду колишній правоохоронець висловив співчуття родині загиблого.
У майбутньому з'явиться нова інформація, яка буде цікавою. Сподіваюсь, ці речі подарують вам хоча б якийсь спокій,
– сказав він.