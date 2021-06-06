Зафіксовані факти псування будівель, також невідомі особи палили сміттєві баки та грабували магазини. А почалося все після чергового вбивства у місті афроамериканця поліцією.
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Масові заворушення у Міннеаполісі
Що відбувається
У суботу, 5 червня, у США в місті Міннеаполісі (штат Міннесота) знову спалахнули протести – а все через чергове вбивство афроамериканця.
- Протести тривають уже дві доби, і переросли у насильницьке протистояння з поліцією.
- Люди палять сміттєві баки, а поліцейські у спецобмундируванні намагаються забезпечити порядок на вулицях.
Поліція каже, що деякі учасники заворушень псують будівлі й грабують магазини. Затримати довелося вже 9 людей.
Поліція у Міннеаполісі намагається гарантувати спокій на вулицях / Фото АР
У чому причина
За кілька днів до того, 3 червня, пара поліцейських застрелили у місті 32-річного афроамериканця – Вінстона Бугі Сміта-молодшого. Чоловік просто перебував у припаркованому автомобілі.
- І тільки наступного дня влада пояснила, що той перебував у розшуку за порушення, пов'язане з незаконним носінням зброї.
- Ба більше, Сміт начебто почав стріляти в оперативну групу поліції.
Родина та друзі загиблого кажуть, що у нього залишилося 3 дітей. Також вони вимагають прозорості розслідування, і просять допомоги у всіх, у кого може бути відеозапис інциденту. Адже копи такого наразі не показали.
Поліція застрелила афроамериканця, який начебто відкрив у них вогонь / Фото АР