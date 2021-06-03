Эскорт, стрельба и разбой квартир: что известно о киевской 18-летней блогерше Марии Семеновой

В свои 18 лет Мария Семенова успела прославиться, правда, в не совсем привычный образ. Она запомнилась тем, что громила чужие апартаменты, стреляла из пистолета и даже попала в пьяное ДТП. Однако это далеко не все факты, которые известны о скандальной блогерше.

24 канал собрал всю информацию о скандалах с участием известной киевской блогерши Марии Семеновой.

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Мария родом из Киева, только недавно ей исполнилось 18 лет. Свою блогерскую "карьеру" она начала еще несовершеннолетней. Как пишут СМИ, Мария живет с мамой на Троещине. Об отце девушки ничего неизвестно.

Ее главное хобби – соцсети. Она активно занималась ведением своей странице в инстаграме и зарабатывала на рекламе. Как известно, чем больше количество подписчиков и охватов, тем больше гонорары за рекламу. Именно поэтому блогерша не брезговала раскручивать страницу на скандалах.

Пикантное хобби

По данным телеграм-канала "Катарсис", инстаграм – не единственное хобби девушки. Также она может заниматься эскортом. По крайней мере так ее номер подписали пользователи в приложении getcontact.

В сети также обнародовали анкету Марии. В ней указано, что рост девушки составляет 170 сантиметров и "стоит" она 800 долларов.

Скандалы с участием блогерши

Чтобы привлечь внимание подписчиков Мария каждый раз придумывает новые и все более скандальные выходки. Мы собрали последние скандалы с участием Марии.

Попытка самоубийства

Впервые о горе-блогерше СМИ заговорили еще в 2020 году. Тогда она вышла в прямой эфир в инстаграме, чтобы якобы покончить жизнь самоубийством. Блогерша якобы поссорилась с парнем и хотела прыгнуть с моста Метро.

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От смерти Марию Семенову фактически спас ее подписчик. Неизвестный сразу же обратился в полицию, которая оперативно прибыла на вызов. Правоохранители предлагали Марии помощь и пытались ее утешить.

Я четыре года общалась с парнем, а ему на меня... Все хорошо, я просто выпила немножко и мне плохо на душе, а так все нормально,

– говорила тогда блогерша.

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Стрельба на заправке

После того, как хайп после "самоубийства" затих, Мария решила вновь напомнить о себе в привычной манере. В марте 2021 года девушка решила пострелять из пистолета на заправке. Видео этого она опубликовала у себя в инстаграме.

На кадрах видно, как девушка позировала с оружием в руках и несколько раз нажимала на курок, направляя ствол в разные стороны. Когда она подняла пистолет вверх, раздался выстрел. Судя по реакции девушки, она не ожидала, что это произойдет.



18-летняя блогерша устроила стрельбу / Скриншот из инстаграма Марии

Погром арендованной квартиры

Инцидент произошел в ЖК "Комфорт Таун", где "лидер мнений" арендовала квартиру. По данным телеграм-каналов, ее якобы попросить съехать раньше, хотя квартира была еще проплачена. Она не придумала ничего лучше, чем разгромить съемную квартиру.

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На видео, которое она обнародовала в сети, видно, как девушка посреди комнаты высыпает пакет с мусором, рвет тюль и шторы, закидывает все сырыми яйцами, солью и мукой. В конце она вылила в ванной комнате лак для ногтей.

Погром в съемной квартире: смотрите видео

Смертельное ДТП

1 мая Мария вместе со своей подругой попала в ДТП на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. Известно, что обе девушки были в нетрезвом состоянии. Подруга Марии погибла на месте, а вот саму горе-блогершу госпитализировали в больницу.

Что известно об аварии

В ночь на 1 мая водитель Infinity разогнал автомобиль и на большой скорости слетел с мокрой дороги. Машина врезалась в электроопору.

За рулем был 26-летний Павел Белоконь, который ранее проигнорировал требования полицейских остановиться. Впоследствии водитель сказал, что это был "азарт".

Проверка на драгере показала, что Белоконь был нетрезв. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.



ДТП на бульваре Леси Украинки / Фото Нацполиции

Еще один погром апартаментов

Можно сделать вывод, что девушке понравилось крушить и уничтожать чужие вещи, поэтому, 1 июня она вместе с друзьями разгромила еще одни апартаменты. На этот раз блогерша с друзьями сняла номер в гостинице. Там молодые люди сломали кровать, разбили телевизор, а стены разрисовали маркером. Кроме этого, они залили пол водой и спиртным.

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По словам девушки, апартаменты разрушила не она, а ее друзья. Однако зачем они это делали – неизвестно. А когда на место происшествия прибыли правоохранители и попытались надеть наручники на одного из участников гулянки, Мария решила его освободить и предложила показать свою грудь. "Дядя, я покажу вам сиськи, а вы нас отпустите", сказала юная "леди". Впрочем, полиция на это не "купилась".

Киевские правоохранители не оставили без внимания поведение блогерши и ее друзей. Они составили на них протокол за хулиганство. Теперь им грозит ограничение свободыили даже тюрьма до 4 лет.

После всех этих поступков инстаграм наконец заблокировал страницу блогерши. На это она отреагировала крайне эмоционально. На этот раз блогерша заявила, что прыгнет с моста, если ей не вернут ее инстаграм-страницу. В своем новом обращении Мария угрожает, что совершит самоубийство, потому что не видит смысла в жизни без своей странице в инстаграме.

Что я буду делать, нах*я мне тогда жить. Если мне не вернут мой инстаграм, я реально кинусь.

– заявила девушка.

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Впоследствии девушка передумала совершать самоубийство и сказала, что лучше "с**бет в Россию". "Мы сегодня пьем водку и у***ваем в Россию", пообещала Мария. Видео она разместила на сервисе telesco.pe.