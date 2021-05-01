Шевченковский районный суд Киева принял решение о заключении под стражу виновника смертельного ДТП в столице.

По решению суда, Павла Белоконя отправили под стражу до 30 июня без права внесения залога.

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Как прошло судебное заседание

Адвокат виновника ДТП заявил, что на данном этапе вина подозреваемого не доказана, а доказательства формальны. Более того, он планирует подавать апелляцию.

Прокурор также официально опроверг информацию о том, что Белоконь может быть родственником экс-главы МВД.

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