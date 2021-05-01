Чоловіка, який вчинив смертельну ДТП у Києві, взяли під варту
Шевченківський районний суд Києва 1 травня ухвалив рішення про взяття під варту винуватця смертельної ДТП у столиці. Мовиться про аварію, яка сталася на бульварі Лесі Українки і забрала життя молодої дівчини.
Джерело:OBOZREVATEL
За рішенням суду, Павла Білоконя відправили під варту до 30 червня без права внесення застави.
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Як минуло судове засідання
Адвокат винуватця ДТП заявив, що на даному етапі вина підозрюваного не доведена, а докази формальні. За словами захисника, найбільш доречним було б випустити хлопця під заставу або відправити під домашній арешт. Відомо, що адвокат планує подавати апеляцію.
Прокурор також офіційно спростував інформацію про те, що Білокінь може бути родичем ексглави МВС.
Позиція винуватця ДТП
Сам водій усвідомив скоєне, визнав свою провину і готовий співпрацювати зі слідством. Він розповів, що пасажирки просили його зупинити авто, але мокра дорога завадила це зробити.
Це був азарт! Їхав з дівчатами, це не спеціально сталося,
– сказав Білокінь.
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Аварія у Києві: що варто знати
- 1 травня на бульварі Лесі Українки у Києві сталася моторошна ДТП. Infiniti на великій швидкості злетів з дороги та врізався в електроопору. Відомо, що у цей момент він якраз тікав від патрульних.
- Внаслідок фатального зіткнення водій та його 19-річна пасажирка отримали травми. Натомість ще одна 18-річна пасажирка загинула від отриманих травм.
- За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, водій був п'яний. Перевірка на драгері нібито показала 1,41 проміле.
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