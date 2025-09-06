В субботу, 6 сентября, с польской стороны перекрыт пункт пропуска "Медика – Шегини". Забастовку вблизи границы начали фермеры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Что известно о ситуации на пункте пропуска "Медика – Шегини" 6 сентября?

С 12:50 (по Киевскому времени) польские фермеры собрались на очередной протест возле украинской границы. Митинг проходит за один километр до "Медики".

В ГПСУ рассказывают, что протест польских фермеров продлится как минимум до 18:00. В это время есть ограничения движения для грузовиков. Зато для легковых авто и автобусов изменений не предвидится.

По последней информации по состоянию на 14:26 в очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик. Около 100 готовятся для въезда и уже находятся на специально оборудованной стоянке. Проблем с выездом не наблюдается.

Государственная таможенная служба обращается к перевозчикам с просьбой учесть эти обстоятельства и советуют выбирать другой пункт пропуска для пересечения границы.

Почему протестуют польские фермеры?

Заметим! По данным польских СМИ фермеры протестуют, среди прочего, против соглашения Меркосур (будущего торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки). Организаторы утверждают, что причиной митинга стали низкие закупочные цены на зерно, ограничения и рост стоимости удобрений. Эти все факторы якобы подрывают прибыльность производства.

Один из участников протеста, фермер Анджей Дзядек рассказал, что рабочие возмущены условиями конкуренции и несоответствием цены выращивания и продажи.

Мы выращиваем сою, но ГМО здесь запрещены, штрафы до 30 000 злотых за гектар. А та же соя из Бразилии или Аргентины попадает в Европу без проблем. Так как мы должны конкурировать?

– рассказал мужчина.

Также фермеров возмущает бюрократия с документированием работ на полях. Они вышли на митинг с целью привлечь внимание к своей ситуации.

Когда в последний раз польские фермеры блокировали границу?