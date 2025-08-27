Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката и управляющего партнера адвокатского объединения "Актум" Елену Хоменко. Она объяснила, какие изменения ожидают тех, кто уклоняется от мобилизации путем выезда за пределы Украины.

Что грозит мужчинам, которые пересекли границу незаконно?

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины подлежат призыву и должны являться по повесткам.

В то же время в обществе не утихают дискуссии вокруг того, могут ли привлечь к уголовной ответственности тех, кто выехал из страны и не вернулся.

Кабмин подал на рассмотрение законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для военнообязанных, призывников и резервистов за незаконное пересечение границы.

По ее словам, сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность. Впрочем, правительство предлагает увеличить размер штрафов и даже ввести уголовное наказание. Согласно законопроекту, за попытку незаконного пересечения вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов предусмотрен штраф от 51 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до трех лет.

Стоит заметить! Пограничники сообщили, что в 2025 году зафиксировано более 10 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Некоторые пытались сделать это несколько раз.

Хоменко отметила, что отдельная статья будет устанавливать ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. В таком случае могут назначить ограничение свободы или заключение до трех лет.

В то же время адвокат отметила, что в документе прописана и возможность "декриминализации". Если лицо, которое находится за границей и пересекло его в неопределенном месте или с поддельными документами, добровольно сообщит об этом в течение трех месяцев, его не будут привлекать к уголовной ответственности.

Что известно о законопроекте на данный момент?