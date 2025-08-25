Соответствующую информацию сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Сколько попыток зафиксировали в 2025 году?

Андрей Демченко рассказал, что серьезной проблемой для ГПСУ остается незаконное пересечение границы. Только в течение 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались незаконно выехать из Украины.

Таким образом сообщают о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы. Проблемой остается то, что административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию для отдельных граждан.

Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз – от трех до десяти и более,

– сказал он.

Отметим, что суд определяет размер штрафа после составления протокола в случае административного наказания за такой поступок. В то же время организаторы и соучастники незаконных схем уже несут уголовную ответственность.

К слову, недавно на Закарпатье пограничники разоблачили переправщиков, которые собирались незаконно доставить 4 мужчин в Румынию. Для этого пытались использовать грузовик со скотом и двойным дном.

Кабмин хочет ужесточить наказание за побег