Об этом в понедельник, 9 июня, рассказали в Государственной пограничной службе Украины, передает 24 Канал. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Что известно о схеме

В приграничье мужчины должны были попасть под видом выпаса скота – в грузовике "ГАЗ-66" с двойным дном вместе с козами, свиньями и теленком. Далее планировали идти пешком.

К схеме привлекли местного пастуха и водителя. За предоставленный "сервис" из всех своих "подопечных" дельцы ожидали заработать 18 тысяч долларов США.

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Во время обыска правоохранители изъяли автомобиль, деньги и мобильные телефоны. Пастуха и водителя задержали, им объявили подозрение, других нарушителей привлекли к админответственности.

Напомним, недавно мужчина пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, делая вид, что просто прогуливается по окрестностям Ужгорода. Его движение зафиксировала фотоловушка, пограничный наряд остановил нарушителя за 300 метров до границы.

Кстати, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что с начала полномасштабной войны 44,9 тысячи мужчин задержали во время попытки незаконного пересечения зеленого участка границы.

Дополнительно на пунктах пропуска было задержано еще около 4 тысяч мужчин, которые пытались выехать по поддельным документам или другими способами.