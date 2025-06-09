Про це в понеділок, 9 червня, розповіли в Державній прикордонній службі України, передає 24 Канал. Наразі тривають слідчі дії.

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Що відомо про схему

У прикордоння чоловіки мали потрапити під виглядом випасу худоби – у вантажівці "ГАЗ-66" з подвійним дном разом із козами, свинями й телям. Далі планували йти пішки.

До схеми залучили місцевого пастуха та водія. За наданий "сервіс" з усіх своїх "підопічних" ділки очікували заробити 18 тисяч доларів США.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру, інших порушників притягнули до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, нещодавно чоловік намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, вдаючи, що просто прогулюється околицею Ужгорода. Його рух зафіксувала фотопастка, прикордонний наряд зупинив порушника за 300 метрів до кордону.

До речі, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що від початку повномасштабної війни 44,9 тисячі чоловіків затримали під час спроби незаконного перетину зеленої ділянки кордону.

Додатково на пунктах пропуску було затримано ще близько 4 тисяч чоловіків, які намагались виїхати через за підробними документами або іншими способами.