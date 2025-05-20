З початку 2022 року прикордонники затримали 30 тисяч людей, які намагалися незаконно виїхати з країни. Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення депутатки тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави Юлії Яцик.
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Скільки чоловіків виїхали незаконно
За даними ДПСУ, від початку повномасштабної війни 44,9 тисячі чоловіків перетнули кордон незаконно.
Наразі органами досудового розслідування порушено більше ніж 7 тисяч кримінальних справ, хоч вироків суду наразі трохи більше ніж 400.
Як цим чоловікам вдалося виїхати з країни
Прикордонники розповіли про це під час засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, яка була присвячена незаконному перетину кордону.
Вони повідомили, що порушники користувались такими способами:
- Перетинали кордон за підробними документами. Зокрема про зняття з військового обліку, довідками ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька чи рішеннями судів про наявність на утриманні дітей, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном, про акторку у лікуванні (реабілітації) за кордоном тощо.
- Йшли в обхід пунктів пропуску, без проходження прикордонного контролю.
- Використовували другий паспорт іншої країни.
- Перетинали лінію зіткнення, їхали на Росію через тимчасово окуповану територію, а вже звідти – в Європу.
- Виїжджали через систему "Шлях" (як водій, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водій з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо).
- Перетинали кордон на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.
Раніше ми розповідали, хто з чоловіків може виїжджати за кордон з України у 2025 році.