Штраф можна сплатити онлайн через застосунок "Резерв+", але важливо діяти оперативно. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Що буде, якщо не сплатити штраф

Якщо вчасно не сплатити штраф, то можна залишитися без доступу до банківських рахунків в Україні та потрапити до реєстру боржників.

Довідка. У випадку несплати виконавча служба відкриває провадження. Банківські рахунки в Україні блокуються, а кошти списуються примусово. Рахунки можуть бути заблоковані через 2 – 3 місяці після винесення постанови.

Ба більше, при поверненні в Україну відкритий штраф може стати підставою для затримання та негайної перевірки у ТЦК.

За що можуть оштрафувати:

Неповідомлення про зміну місця проживання.

Не оновлення даних про одруження або народження дитини.

Завершення навчання без повідомлення ТЦК.

Інші зміни, які обов'язково потрібно фіксувати.

У Міноборони зазначають, що перебування за кордоном не звільняє від відповідальності.

Де перевірити наявність штрафів від ТЦК онлайн?

Зробити це можна у застосунку Дія – в розділі "Послуги" – "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

Як сплатити штраф від ТЦК за кордоном

Насправді процедура однакова для всіх. У застосунку "Резерв+" військовозобов'язаний має подати заяву про визнання порушення. Після отримання постанови про штраф його можна сплатити за реквізитами в цьому ж застосунку, і тоді постанова автоматично закриється.

У випадку незгоди зі штрафом, треба подати позов до суду протягом 10 днів від моменту фактичного отримання постанови. Проте судовий процес може тривати кілька місяців, і весь цей час банківські рахунки можуть бути заблоковані.

Якщо ж людина сплатила штраф добровільно, то оскаржити його вже буде неможливо.

Також нагадаємо, що отримати паспортні документи за кордоном можуть лише ті чоловіки (від 18 до 60 років), які мають дійсний військово-обліковий документ.