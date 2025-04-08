Отримати паспортні документи можуть лише ті чоловіки, які мають дійсний військово-обліковий документ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МВС.

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Як відбувається видача документів за кордоном

Для того, щоб отримати документи, необхідно звернутися до відокремленого центру ДП "Документ".

Фізично пред'являти військово-обліковий документ чи Резерв+ не потрібно – статус військового обліку працівники центру перевірятимуть в реєстрі здійснюють працівники центру.

Якщо запис в реєстрі буде відсутній, то його вноситимуть автоматично.

Зверніть увагу, якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП "Документ" інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому випадку необхідно звернутися до Міністерства оборони,

– повідомили в МВС.

Нагадаємо, що Україна відновила видачу паспортів чоловікам за кордоном 17 лютого 2025 року. Їх видають в порядку черговості подачі документів.