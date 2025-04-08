Получить паспортные документы могут только те мужчины, которые имеют действительный военно-учетный документ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.

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Как происходит выдача документов за рубежом

Для того, чтобы получить документы, необходимо обратиться в обособленный центр ГП "Документ".

Физически предъявлять военно-учетный документ или Резерв+ не нужно – статус воинского учета работники центра будут проверять в реестре осуществляют работники центра.

Если запись в реестре будет отсутствовать, то его будут вносить автоматически.

Обратите внимание, если военно-учетные документы недействительны, работник ГП "Документ" информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны,

– сообщили в МВД.

Напомним, что Украина возобновила выдачу паспортов мужчинам за рубежом 17 февраля 2025 года. Их выдают в порядке очередности подачи документов.