Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що чоловіки, які подавали документи до 25 квітня 2024 року, нарешті почали отримувати свої паспорти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал чиновниці.

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Чоловіки за кордоном дочекалися видачі паспортів

Раніше Державна міграційна служба України повідомила, що уряд врегулював питання видачі паспортів чоловікам за кордоном й анонсувала, що видача документів розпочнеться на цьому тижні.

За словами Верещук, 17 лютого процес видачі паспортів таки відновився.

Місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні почали видавати,

– сказала Верещук.

Важлива умова. Щоб оформити та отримати паспорт за кордоном, обов'язковою умовою для чоловіків у віці 18 – 60 років є наявність військово-облікових документів.

Згідно з заявою міграційної служби, паспорти видають в порядку черговості подачі документів. Кожному особисто надсилають повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі.