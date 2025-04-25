Чоловіка затримали 21 квітня у місті Згожелець. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Прикордонну службу Польщі.

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Через що депортували українця

У прикордонному місті Згожелець правоохоронці затримали 49-річного українця та трьох громадян Афганістану, яких він перевозив.

Під час перевірки виявилося, що афганці перебували в Польщі нелегально. Вони не мали при собі ніяких документів і переконували, що хотіли потрапити до Німеччини.

Тож українця заарештували за підозрою в пособництві в незаконному перетині кордону.



Українець перевозив нелегалів / Straż Graniczna

Українець визнав свою провину, все пояснив і добровільно зголосився на покарання у вигляді 8 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 2 роки.

Проте каяття йому не допомогло – прикордонники виписали йому штраф і вирішили негайно депортувати українця з Польщі. Його довезли до кордону та передали українській стороні.

А щодо громадян Афганістану, то прикордонникам ще належить встановити та підтвердити їхні особи, адже вони не мали жодних документів. Щодо їхньої депортації розпочато адміністративне провадження.

До уваги українців. В'їзд до Польщі на пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежений для легкових авто щонайменше до першої половини травня 2025 року. Краще обирати інші пункти пропуску.