Міністерство охорони здоров'я Польщі внесло на громадське обговорення проєкт змін до законів: "Про виховання в дузі тверезості та протидії алкоголізму". Про це пише 24 Канал із посиланням на Yavp.pl.

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В чому суть законопроєкту

МОЗ хоче обмежити популярну акцію на пиво, коли кількість пляшок подвоюється, як от: 4+4, 6+6, 10+10, 12+12 тощо. Наприклад, як: "придбай 6 пив, ще 6 отримай в подарунок”.

Заступник міністра раніше заявив, що такі дії є прихованою формою реклами алкоголю, оскільки вони привертають увагу споживачів презентацією характерних пляшок, етикеток і участю відомих людей у рекламних ​​кампаніях.

Пояснення. З-поміж алкоголю у Польщі можна рекламувати лише пиво, але за вимогами така реклама не повинна стимулювати до надмірного споживання напою.

На думку МОЗ, нові зміни допоможуть обмежити споживання міцного пива на користь "слабших" напоїв та зменшити кількість споживаного поляками алкоголю.

Коли введуть зміни

Громадське обговорення законопроєкту планують завершити у квітні, потім він потрапить у Сейм.

Ухвалити рішення вже можуть у травні, однак МОЗ планує ввести заборону щонайменше через кілька місяців, щоб уникнути звинувачення з боку торгівельних мереж, що вони не встигають адаптуватися до нових правил.

Найімовірніше, у випадку швидкого прийняття законопроєкту в Сеймі та Сенаті зміни набудуть чинності 1 січня 2026 року.

Також уряд планує посилити штрафні санкції за незаконну рекламу алкоголю – з 500 000 до 700 000 злотих та навіть обмеження волі.

До слова, нещодавно уряд Польщі ввів покарання і за фотографування стратегічних об'єктів країни. За це передбачені штрафи та арешт.