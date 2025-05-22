Але за лаштунками щоденної роботи прикордонників – зовсім інша, непомітна для більшості реальність. Підроблені документи, пошук порушників, викриття контрабандистів та навіть справжні сімейні драми. Більше про це розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Чоловіки прикидаються військовими, аби перетнути кордон

Із самого ранку у "Старокозачому" вже з'являється невелика черга. У середньому за добу тут перетинають кордон близько 2 тисяч людей та 500 автомобілів. Прикордонники розповідають: затримки руху відбуваються переважно через підроблені документи. Найбільше обурюють ті, хто видає себе за військових. Один із таких "подорожувальників" трапився нещодавно. Показав документи, мовляв, уже служить, але їде у відпустку.

В ході проведення опитування, було встановлено, що громадянин взагалі не орієнтується у військовій термінології, не знає свого військового керівника. Відповідно через наявні бази даних ми з'ясували, що документи підроблені,

– розповів Максим Машир, начальник відділення інспекторів прикордонної служби.

До махінацій із документами чоловіки вдаються часто. До того ж використовують не лише підробки, а й різноманітні способи маскування.

"Прибув громадянин, і надав підставу для виїзду інвалідне посвідчення. І скаржився на стан здоров'я, що у нього з ногою проблеми. Прибув на милицях. А під час перевірки його телефону, з'ясувалося, що громадянин декілька днів тому катався на роликах", – зазначив Машир.

Охочий ошукати тих, хто хоче незаконно перетнути кордон, теж вистачає. Питання лише в тому, хто і скільки ладен заплатити за такий "лотерейний білет".

Чоловіки користуються послугами інтернет-шахраїв, в анонімних меседжерах вони відшукують послуги і платять за це немалі кошти. Найменша сума – це 5 тисяч доларів, найбільша – до 20 тисяч доларів,

– поділилась Анастасія Гаєвська, речниця Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Звісно, клієнтів запевняють: документи – гарантовано спрацюють. Але подорож зазвичай закінчується просто тут, у пункті пропуску. А замість омріяної поїздки – кримінальна відповідальність. Бо за законом, за використання "фальшивки" – штраф або навіть до двох років в’язниці.

Контрабанда та "любовні мелодрами"

Трапляються прикордонникам і старі добрі контрабандисти. Тиждень тому у пункті пропуску виявили чималу партію електронних цигарок. Картонні коробки з 5 сотнями вейпів 21-річний громадянин Молдови навіть не маскував. Мовляв, взагалі не знав, що везе, то все для друзів.

Та минуло лише кілька днів, як на "Старокозаче" заїхав ще один гість – громадянин Румунії. Під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили ящики, набиті тими ж вейпами. Тільки от партія значно більша – майже 16,5 тисяч штук вартістю понад 14 мільйонів гривень. В обох випадках "електронки" правоохоронці вилучили. Та окрім власників підробок та поціновувачів електронного курива, на цій ділянці затримують і доволі неординарних порушників.

Хлопець навіть не призовного віку, тому що йому було 22 роки, намагався дійти до своєї коханої, яка проживала на території Молдови. Він вирішив переплисти річку Турунчук…,

– розповіла Анастасія Гаєвська.

Свої сили юнак не розрахував. Прикордонники знайшли сміливця та миттю відправили до лікарні із сильним обмороженням кінцівок. Як наслідок, у нього ще й відмовила нирка. До речі, це не єдина ситуація, яка трапилася на кордоні через кохання.



"Був такий випадок, коли чоловік та жінка заблукали в болотяній місцевості, серед очерету. Їх виявив наш прикордонний наряд за допомогою безпілотника", – пригадала речниця Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Коли молоду пару врятували, чоловік зізнався прикордонникам: освідчився коханій просто у болоті. Мовляв, вже не вірив, що їм вдасться вибратися. А от чи пожалкував хлопець про це чи ні – вже ніхто не дізнається. Але тішить одне: усі залишилися цілі та неушкоджені, а значить ця історія – точно з "гепі-ендом".