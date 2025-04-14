Мовиться про невизнане Придністров'я – проросійський регіон, який віднедавна став доволі популярним серед порушників. Їх запевняють: це швидко, надійно та дешево. Однак реальність для багатьох стає шоком. Як обдурюють українців, заманюючи до квазі-держави, та чому саме тут легко стати здобиччю ворога – розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Чому порушники обирають втечу через Придністров'я

Закриті пункти пропуску, інженерні укріплення та мінні поля – так сьогодні виглядає третина українсько-молдовського кордону. Цей сегмент, довжиною близько 400 кілометрів, уже понад 30 років залишається непідконтрольним Кишиневу.

За парканом – самопроголошена Придністровська Молдавська Республіка – сепаратистське утворення, яке не визнала жодна країна світу. Утім, це не заважає квазідержаві мати власний уряд, паспорти та навіть гроші – усе завдяки майже повній політичній і економічній залежності від Москви. І це – аж ніяк не дружня територія.

Останнім часом саме ця ділянка опинилася серед лідерів за кількістю затриманих порушників. Прикордонники Подільського загону, які контролюють більшу частину цього відрізка, кажуть: трапляються навіть випадки "рецидивів".

Людина один раз намагалася перетнути кордон. Потім – через два дні знову. А ще через три – ще раз,

– розповідає прикордонник Подільського загону Павло.

Основна причина популярності цього напрямку – нижча вартість нелегального переправлення.

"Організатори, які здійснюють незаконне переправлення осіб, пропонують нижчі ціни на цьому напрямку, роблячи його більш доступним для тих, хто шукає можливості незаконного перетину. В інших регіонах вартість таких послуг суттєво вища", – пояснив оперативний співробітник Державної прикордонної служби України.

Як організатори самостійно переправлялися через маршрут

Упродовж останніх років головним майданчиком для пошуку таких "турів" став месенджер Telegram. Там – усе як у справжньому маркетплейсі: сезонні знижки, відгуки, "гарантії". Більшість таких пропозицій мають придністровський слід.

За словами прикордонників, адміністратори сторінок часто самі раніше користувалися цими маршрутами, а тепер – повертають вкладене:

На ці напрямки їх направляють самі організатори, які свого часу через цю ділянку самі потрапили за кордон. І фактично, використовуючи свій маршрут, направляють правопорушників,

– поділився начальник управління боротьби з транскордонною злочинністю ДПСУ Юрій Ковальчук.

Та далеко не завжди "карта маршруту" веде до успіху. Нещодавно жертвами аферистів стала група чоловіків, які придбали таку інтерактивну карту за великі гроші. Проте вона завела їх у пастку.

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"Рухалися у Придністров’я, по координатах із Telegram, підійшли до колючого дроту, почали бігти", – розповів один із затриманих.

Багатьох потенційних порушників затримують ще в дорозі.

На ділянці кордону з Придністров'ям зусилля зосереджуються на моніторингу ситуації, оперативному реагуванні та аналізі інформації з різних джерел,

– зазначив оперативник ДПСУ.

Показовий приклад – затримання рекордної групи з 48 осіб на Одещині, неподалік села Чорна.

Прикордонники також показали кадри феєричного переслідування автомобіля, в якому організатор разом із двома пасажирами намагається прорватися до кордону. Завершення – як у кіно, тобто затримання.

Куди рухаються порушники після Придністров'я

Тим, кому все ж вдалося потрапити до Придністров'я, обіцяють швидкий транзит до Кишинева: мовляв, 40 кілометрів – і ти вільний. Але все не так просто.

"Самопроголошене Придністров'я має слабкий контроль з боку місцевих структур, що створює ілюзію безпеки для порушників. Люди вважають, що на цьому напрямку легше уникнути відповідальності або бути непоміченими", – оперативник ДПСУ.

У 2024 році молдовські правоохоронці затримали групу придністровських таксистів, які спеціалізувалися на перевезенні українців. Проти них відкрили кримінальні справи – і це не поодинокий випадок.

"Нам відомі особи організаторів, які перебувають, зокрема, у Придністров'ї. Щодо них ми проводимо спільні заходи з молдовськими колегами. Вони також зацікавлені у тому, щоб притягнути цих осіб до відповідальності", – зауважив Юрій Ковальчук.

Розмова порушників й організаторів

Іноді діалоги між "туристами" та організаторами нагадують фільм жахів.

— Вова, забери нас, будь ласка, звідси, я тобі "гео" у Вайбер скину.

— Ви дійшли до Володимира? Ви де?

— Ми тут заблудилися.

— Дивися, цього "воділу" затримали.

— Вони поїхали, гроші забрали.

Це – фрагмент телефонної розмови представника злочинного угруповання з ошуканим клієнтом. Кожного з них обдурили на 8 тисяч доларів.

— Переходьте на озеро в наш бік.

— Все, я нікуди звідси не піду, я боюся заблудитися. Значить, дивися, я зараз сам переходжу, йду в Молдову. І завтра я йду у "міграційку" і здаю усі твої контакти, якщо мені не буде переведення грошей. Ти мене на гроші кинув. Це "розводняк", а не те, що ти мені обіцяв.

Зрештою, десятьох мешканців Гагаузії, причетних до переправлення, затримала прикордонна поліція Молдови за участі українських колег.

Що найбільше загрожує порушникам

Втім, затримання і втрата грошей – це ще не найгірше. Ті, хто обирає "придністровський маршрут", наражаються на серйозну небезпеку.

"Прямування через самопроголошене Придністров'я надзвичайно небезпечне для українців. Ця територія фактично контролюється проросійськими структурами, де значний вплив мають російські спецслужби", – наголосив оперативник прикордонної служби.

Саме із представниками цих спецслужб, а також їхніми проксі з так званого "МГБ ПМР", тісно співпрацюють організатори переправлення. Ворожі розвідники не лише отримують цінну інформацію, а й вербують нових агентів.

Розвідопитування вони проводять для збору інформації про місця розташування наших підрозділів – і прикордонних, і ЗСУ. Також спілкуються з порушниками, аби використовувати їх у диверсіях або інших злочинних діях на території Молдови чи ЄС,

– повідомив Юрій Ковальчук.

Найбільший ризик потрапити в поле зору ворожих спецслужб мають ті, хто користується "маршрутом" через Кучурганське водосховище. Колись тут переправляли спирт і сигарети. Тепер – людей.

"Якщо взяти ділянку Подільського загону в межах Кучурганського лиману, то там порушники перепливають на човнах. Але дії таких організаторів не можуть бути поза увагою спецслужб Придністров'я", – підсумував Ковальчук.

Ігнорувати ці застереження – небезпечно. Адже, ступивши на землю проросійського анклаву, кожен українець автоматично стає потенційною жертвою: обставин, шахраїв чи ворожих розвідників. Або всіх разом.