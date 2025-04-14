Говорится о непризнанном Приднестровье – пророссийский регион, который с недавних пор стал довольно популярным среди нарушителей. Их уверяют: это быстро, надежно и дешево. Однако реальность для многих становится шоком. Как обманывают украинцев, заманивая в квази-государство, и почему именно здесь легко стать добычей врага – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Почему нарушители выбирают побег через Приднестровье

Закрытые пункты пропуска, инженерные укрепления и минные поля – так сегодня выглядит треть украинско-молдавской границы. Этот сегмент, длиной около 400 километров, уже более 30 лет остается неподконтрольным Кишиневу.

За забором – самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика – сепаратистское образование, которое не признала ни одна страна мира. Впрочем, это не мешает квазигосударству иметь собственное правительство, паспорта и даже деньги – все благодаря почти полной политической и экономической зависимости от Москвы. И это – отнюдь не дружественная территория.

В последнее время именно этот участок оказался среди лидеров по количеству задержанных нарушителей. Пограничники Подольского отряда, которые контролируют большую часть этого отрезка, говорят: бывают даже случаи "рецидивов".

Человек один раз пытался пересечь границу. Потом – через два дня снова. А еще через три – еще раз,

– рассказывает пограничник Подольского отряда Павел.

Основная причина популярности этого направления – более низкая стоимость нелегальной переправки.

"Организаторы, которые осуществляют незаконную переправку лиц, предлагают более низкие цены на этом направлении, делая его более доступным для тех, кто ищет возможности незаконного пересечения. В других регионах стоимость таких услуг существенно выше", – объяснил оперативный сотрудник Государственной пограничной службы Украины.

Как организаторы самостоятельно переправлялись через маршрут

В последние годы главной площадкой для поиска таких "туров" стал мессенджер Telegram. Там – все как в настоящем маркетплейсе: сезонные скидки, отзывы, "гарантии". Большинство таких предложений имеют приднестровский след.

По словам пограничников, администраторы страниц часто сами раньше пользовались этими маршрутами, а теперь – возвращают вложенное:

На эти направления их направляют сами организаторы, которые в свое время через этот участок сами попали за границу. И фактически, используя свой маршрут, направляют правонарушителей,

– поделился начальник управления по борьбе с трансграничной преступностью ГПСУ Юрий Ковальчук.

Но далеко не всегда "карта маршрута" ведет к успеху. Недавно жертвами аферистов стала группа мужчин, которые приобрели такую интерактивную карту за большие деньги. Однако она завела их в ловушку.

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"Двигались в Приднестровье, по координатам с Telegram, подошли к колючей проволоке, начали бежать", – рассказал один из задержанных.

Многих потенциальных нарушителей задерживают еще в дороге.

На участке границы с Приднестровьем усилия сосредотачиваются на мониторинге ситуации, оперативном реагировании и анализе информации из различных источников,

– отметил оперативник ГПСУ.

Показательный пример – задержание рекордной группы из 48 человек в Одесской области, недалеко от села Черная.

Пограничники также показали кадры феерического преследования автомобиля, в котором организатор вместе с двумя пассажирами пытается прорваться к границе. Завершение – как в кино, то есть задержание.

Куда движутся нарушители после Приднестровья

Тем, кому все же удалось попасть в Приднестровье, обещают быстрый транзит в Кишинев: мол, 40 километров – и ты свободен. Но все не так просто.

"Самопровозглашенное Приднестровье имеет слабый контроль со стороны местных структур, что создает иллюзию безопасности для нарушителей. Люди считают, что на этом направлении легче избежать ответственности или быть незамеченными", – оперативник ГПСУ.

В 2024 году молдавские правоохранители задержали группу приднестровских таксистов, которые специализировались на перевозке украинцев. Против них открыли уголовные дела – и это не единичный случай.

"Нам известны личности организаторов, которые находятся, в частности, в Приднестровье. По ним мы проводим совместные мероприятия с молдавскими коллегами. Они также заинтересованы в том, чтобы привлечь этих лиц к ответственности", – отметил Юрий Ковальчук.

Разговор нарушителей и организаторов

Иногда диалоги между "туристами" и организаторами напоминают фильм ужасов.

- Вова, забери нас, пожалуйста, отсюда, я тебе "гео" в Вайбер скину.

- Вы дошли до Владимира? Где вы?

- Мы тут заблудились.

- Смотри,, этого "водилу" задержали.

- Они уехали., деньги забрали.

Это – фрагмент телефонного разговора представителя преступной группировки с обманутым клиентом. Каждого из них обманули на 8 тысяч долларов.

- Переходите на озеро в нашу сторону.

- Все, я никуда отсюда не уйду, я боюсь заблудиться. Значит, смотри, я сейчас сам перехожу, иду в Молдову. И завтра я иду в "миграционку" и сдаю все твои контакты, если мне не будет перевода денег. Ты меня на деньги кинул. Это "разводняк", а не то, что ты мне обещал.

В конце концов, десятерых жителей Гагаузии, причастных к переправке, задержала пограничная полиция Молдовы при участии украинских коллег.

Что больше всего грозит нарушителям

Впрочем, задержание и потеря денег – это еще не самое худшее. Те, кто выбирает "приднестровский маршрут", подвергаются серьезной опасности.

"Направление через самопровозглашенное Приднестровье чрезвычайно опасно для украинцев. Эта территория фактически контролируется пророссийскими структурами, где значительное влияние имеют российские спецслужбы", – отметил оперативник пограничной службы.

Именно с представителями этих спецслужб, а также их прокси из так называемого "МГБ ПМР", тесно сотрудничают организаторы переправки. Вражеские разведчики не только получают ценную информацию, но и вербуют новых агентов.

Разведопросы они проводят для сбора информации о местах расположения наших подразделений – и пограничных, и ВСУ. Также общаются с нарушителями, чтобы использовать их в диверсиях или других преступных действиях на территории Молдовы или ЕС,

– сообщил Юрий Ковальчук.

Наибольший риск попасть в поле зрения вражеских спецслужб имеют те, кто пользуется "маршрутом" через Кучурганское водохранилище. Когда-то здесь переправляли спирт и сигареты. Теперь – людей.

"Если взять участок Подольского отряда в пределах Кучурганского лимана, то там нарушители переплывают на лодках. Но действия таких организаторов не могут быть без внимания спецслужб Приднестровья", – подытожил Ковальчук.

Игнорировать эти предостережения – опасно. Ведь, ступив на землю пророссийского анклава, каждый украинец автоматически становится потенциальной жертвой: обстоятельств, мошенников или вражеских разведчиков. Или всех вместе.