Відповідну інформацію повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Як виїхати за кордон із бронюванням: адвокат пояснив умови

Скільки спроб зафіксували у 2025 році?

Андрій Демченко розповів, що серйозною проблемою для ДПСУ залишається незаконний перетин кордону. Тільки протягом 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися незаконно виїхати з України.

Таким чином повідомляють про зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону. Проблемою залишається те, що адміністративні штрафи не завжди виконують стримуючу функцію для окремих громадян.

Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів – від трьох до десяти й більше,

– сказав він.

Зазначимо, що суд визначає розмір штрафу після складання протоколу у разі адміністративного покарання за такий вчинок. Водночас організатори та співучасники незаконних схем вже несуть кримінальну відповідальність.

До слова, нещодавно на Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися незаконно доправити 4 чоловіків у Румунію. Для цього намагалися використати вантажівку з худобою та подвійним дном.

Кабмін хоче посилити покарання за втечу