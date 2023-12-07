"Хохол, валы назад": депортированный Богдан Ермохин рассказал об отношении сверстников в России

Богдан Ермохин – украинец, которого после депортации в Россию удалось вернуть в Украину в ноябре. Он рассказал, как к нему относились сверстники в стране-агрессоре.

Детальнее о том, что с ним происходило в России, Богдан Ермохин рассказал в интервью "Радио Свободе". Он заметил, что сталкивался с травлей со стороны сверстников. Его, вспоминает парень, называли "хохлом".

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Обижали и гнали из России

Общаясь с журналисткой, Богдан рассказал, что учился в Можайском колледже на автомеханике. С улыбкой добавил, что хоть где-то был выбор, отвечая на вопрос, выбирал ли сам эту профессию. Его спросили об отношении одногруппников и сокурсников к парню.

Не особо. Ну как ни очень, даже очень плохо, но поскольку я мальчик не слабенький, открыто обижать меня не все могли. Тем, что я "хохол", по их словам, что я должен валить назад. Я так и поступал, в принципе,

– улыбаясь, добавил он.

Парень рассказал, что жил в семье россиянки Ирины Рудницкой. По его словам, в семье ему было хорошо. Более того, в конце опекунка поддерживала и помогала Богдану вернуться в Украину. Он отметил, что Ирина – хороший человек, но сама против власти не пошла бы.

Заметим, что разъяренная возвращением Ермохина в Украину была Мария Львова-Белова. Да-да, та самая уполномоченная президента России по правам ребенка, на которую МУС также выдал ордер на арест.

Парня вернули на совершеннолетие

В Украину Богдана Ермохина привезли 19 ноября в день его 18-летия. Так, депортированный в Россию житель Мариуполя смог выбраться из лап агрессоров.

В Минск, чтобы забрать парня, отправилась официальная попечительница и сестра. А возвращение Богдана Ермохина происходило через белорусско-украинскую границу.

Напомним, что Богдан Ермохин – сирота из Мариуполя. Когда россияне оккупировали его родной город, парня сначала вывезли в Донецк, а затем в Подмосковье. Там его пристроили в российскую семью, оформили гражданство России. В то же время Богдану удалось сохранить гражданство Украины.

Он неоднократно заявлял, что стремится вернуться в Украину. Еще в марте он пробовал через Беларусь бежать в родную страну, но тогда парня задержали. Тогда оккупанты ссылались якобы на то, что он несовершеннолетний. Следовательно, нет возможности самостоятельно решать, где ему проживать.

Особый резонанс история Богдана Ермохина приобрела позже. Парню вручили повестку, чтобы он стал на учет в военкомат. Сам Ермохин обращался к главе государства Владимиру Зеленскому. Он просил президента помочь его возвращению домой.