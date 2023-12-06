Несмотря проблемы в возвращении похищенных детей домой, Украина шаг за шагом двигается в этом направлении. Государство не остановится, пока они не будут с родными.

Смотрите также Тайный проект Кремля. Дезертирство, пьяные перестрелки, потери: чем живет новая бригада России

Дети наконец-то дома

Украине 6 декабря удалось вернуть домой четырех девочек и четырех парней в возрасте от 8 до 18 лет. Вскоре они воссоединятся со своими семьями и смогут отпраздновать эти дни в объятиях родных. Это стало возможно благодаря взаимодействию в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Благодарны Государству Катар и ЮНИСЕФ за вовлеченность в процесс возвращения депортированных детей и тех, кто оказался на ТОТ,

– отметил Андрей Ермак.

Украине на праздник удалось вернуть 8 детей / Андрей Ермак

Также глава Офиса президента отметил, что работа будет продолжаться, пока каждый похищенный ребенок не будет возвращен домой.

Возвращение несовершеннолетних