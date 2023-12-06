Несмотря проблемы в возвращении похищенных детей домой, Украина шаг за шагом двигается в этом направлении. Государство не остановится, пока они не будут с родными.
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Дети наконец-то дома
Украине 6 декабря удалось вернуть домой четырех девочек и четырех парней в возрасте от 8 до 18 лет. Вскоре они воссоединятся со своими семьями и смогут отпраздновать эти дни в объятиях родных. Это стало возможно благодаря взаимодействию в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Благодарны Государству Катар и ЮНИСЕФ за вовлеченность в процесс возвращения депортированных детей и тех, кто оказался на ТОТ,
– отметил Андрей Ермак.
Украине на праздник удалось вернуть 8 детей / Андрей Ермак
Также глава Офиса президента отметил, что работа будет продолжаться, пока каждый похищенный ребенок не будет возвращен домой.
Возвращение несовершеннолетних
- На днях на подконтрольную Украине территорию Херсонщины с оккупации удалось вернуть семью с двумя детьми. Возвращение стало возможным благодаря организации Save Ukraine и сотрудничеству с украинскими властями. Пока с ними работают психологи, семья в безопасности.
- В октябре 2023 года стало известно, что 19 украинских детей удалось вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии. Это уже 196 детей, которых команда организации Save Ukraine вернула в Украину.
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Кроме этого вернули Богдана Ермохина, которого россияне вывезли из Мариуполя в Московскую область Это произошло 19 ноября – прямо в день рождения парня, в день наступления его совершеннолетия. Перед этим Богдан обращался к президенту с просьбой вернуть его на Родину.